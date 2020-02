AzTV präsentiert kurzen Film über den Völkermord von Chodschali in armenischer Fassung

Baku, 26. Februar, AZERTAC

Der aserbaidschanische Fernseh- und Radiosender (AzTV) hat einen kurzen Videofilm über den Völkermord von Chodschali in sechs Sprachen gedreht. Der Film wurde in die russischen, englischen, armenischen, georgischen und türkischen Sprachen übersetzt, um die Wahrheiten über den Völkermord von Chodschli an die Weltöffentlichkeit zu vermitteln.

Im fünfminütigen Film geht es um schwere Gewalttaten, die Armenier gegen aserbaidschanische Zivilisten verübt haben.