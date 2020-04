Azerkosmos exportiert Dienstleistungen im Wert 8,4 Millionen US-Dollar

Baku, 2. April, AZERTAC

Von Januar bis März des laufenden Jahres hat die Aktiengesellschaft (AG) "Azerkosmos" Dienstleistungen (Satellitentelekommunikationen und optische Satellitendienstleitungen) im Wert von 8,4 Millionen US-Dollar in 22 Länder der Welt exportiert, wie AZERTAC unter Berufung auf die März-Ausgabe "Export im Überblick" des Zentrums für Analyse von Wirtschaftsreformen und Kommunikationen berichtete.

In der Ausgabe wird darauf hingewiesen, dass die Azerkosmos 90 Prozent ihrer Gewinne aus dem Export von Dienstleistungen erwirtschaftet hat. Innerhalb von ersten zwei Monaten 2020 exportierte die Aktiengesellschaft "Azerkosmos" ihre Dienstleistungen am meisten nach Frankreich, in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Arabischen Emirate.