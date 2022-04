Azerkosmos exportiert im ersten Quartal Dienstleistungen im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar

Baku, 30. April, AZERTAC

Im ersten Quartal 2022 exportierte die Aktiengesellschaft (AG) "Azerkosmos" Dienstleistungen (Satellitentelekommunikationen und optische Satellitendienstleitungen) in die 31 Länder im Wert von 6,2 Millionen US-Dollar, wie AZERTAC unter Berufung auf die April-Ausgabe "Export im Überblick" des Zentrums für Analyse von Wirtschaftsreformen und Kommunikationen berichtete.

Die Azerkosmos erwirtschaftete 86 Prozent ihrer Gewinne aus dem Export von Dienstleistungen. Im März 2022 fuhr die Aktiengesellschaft "Azerkosmos" Dienstleistungen im Wert von 2,1 Millionen Dollar in die 30 Länder aus, hieß es im Bericht der Ausgabe.

Die AG exporteierte in den drei Monaten ihre Dienstleistungen am meisten in das Vereinigte Königreich (1,6 Mio. US-Dollar), nach Frankreich (1,1 Mio. USD), nach Luxemburg (1,1 Mio. USD),

in das Vereinigte Königreich (0.6 Mio. USD) und nach Pakistan (0.6 Mio. USD).