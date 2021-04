B2B Aserbaidschan-Kasachstan Online-Forum wird stattfinden

Baku, 28. April, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 29. April findet ein "B2B Aserbaidschan-Kasachstan Online Forum" im Rahmen des “Caspian Energy Club” statt, wie AZERTAC mitteilt.

Huseyn Jabrayilov, Generaldirektor der aserbaidschanischen Handelshauses in Kasachstan, und Rufat Rzayev, Generaldirektor der Handelshauses von Kasachstan in Aserbaidschan, werden auf dem Forum über die Tätigkeit der Handelshäuser berichten. Am Forum werden Beamte des Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) und der Exportversicherungsgesellschaft “KazakhExport” teilnehmen.