BP und seine Partner investieren bisher mehr als 78,5 Milliarden Dollar in Aserbaidschan

Baku, 16. Juli, AZERTAC

Der britische Ölkonzern BP und seine Partner haben bisher mehr als 78,5 Milliarden US-Dollar in Projekte in Aserbaidschan investiert.

Seit 28 Jahren realisiert BP in Aserbaidschan Großprojekte für die Schürfung und Erschließung der reichsten Öl- und Gasfelder im aserbaidschanischen Sektor des Kaspischen Meeres und betreibt eine sichere, effiziente und zuverlässige Lieferung von Erdöl und Erdgas aus Aserbaidschan.

BP beschäftigt derzeit in Aserbaidschan mehr als 2.400 nationale Mitarbeiter, was etwa 90 Prozent der qualifizierten Belegschaft des Unternehmens bildet.

AZERTAC zufolge geht es darum aus einem Bericht von “BP Azerbaijan” hervor.

Der britische Ölkonzern BP und seine Partner haben im vergangenen Jahr 2020 rund 4,2 Millionen Dollar in die Implementierung sozialer Programme in Aserbaidschan investiert.

Das Unternehmen BP und seine Partner legten bisher rund 94 Millionen US-Dollar in sozialen Entwicklungsprogrammen in Aserbaidschan an, hieß es.