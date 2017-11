BSEC-Generalsekretär: BTK ist das erfolgreichste Projekt, das Europa und Asien verbindet

Kiew, 20. November, AZERTAC

Die neu eröffnete Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK) ist das erfolgreichste Projekt, das Europa und Asien verbindet.

Das sagte der Generalsekretär der Organisation der Schwarzmeer-Wirtschaftskooperation, SMWK (englisch Organisation of the Black Sea Economic Cooperation, BSEC) Michael Christides in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AZERTAC.

Die Umsetzung von Verkehrs- und Straßeninfrastrukturprojekten sei eine der Hauptprioritäten der BSEC, fügte er hinzu.

In dieser Hinsicht eröffnet die BTK neue Möglichkeiten, die Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Schwarzmeer-Anrainerstaaten auf eine neue Ebene zu heben. In der Tat ist Aserbaidschan das vielversprechendste Land in diesem globalen Projekt und der zuverlässigste Transportkorridor zwischen Europa und Asien geworden", sagte er.

M. Christides betonte, dass sich Europa und Asien miteinander gerade an der Grenze der BSEC-Mitgliedsstaaten verbinden und die BTK in diesem Sinne eine historische Errungenschaft, die Seidenstraße auf der Schiene ist. Ich bin überzeugt, dass auch die Schwarzmeerländer davon profitieren werden, so der BSEC-Generalsekretär Michael Christides.

Emil Husseinli, AZERTAC

Kiew