BaFin will technische Unterstützung für Finanzmarktkammer Aserbaidschans gewähren

Baku, 30. Oktober, AZERTAC

Eine Delegation der Finanzmarktkammer der Republik Aserbaidschan ist zu seinem Arbeitsbesuch in der Stadt Frankfurt am Main eingetroffen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes der Finanzmarktkammer gegenüber AZERTAC arbeitet die Finanzmarktaufsichtskammer seit dem Beitritt zur Baseler Beratungsgruppe konsequent daran, die Beziehungen zu entsprechenden europäischen Institutionen weiter zu entwickeln, internationale Erfahrungen in der Finanzmarktaufsicht zunutze zu machen und auszutauschen.

Die aserbaidschanische Delegation hielt ein Treffen mit Beamten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Frankfurt am Main ab, um Kontakte aufzunehmen. Bei den Treffen wurden die Möglichkeiten für einen Erfahrungsaustausch diskutiert.

Die Delegation besuchte auch die Deutsche Bundesbank. Hier informierten Delegationsmitglieder ihre deutschen Kollegen über die Reformen, die in Aserbaidschan im Finanzsektor durchgeführt werden, um die Finanzstabilität im Land zu gewährleisten. Sie machten darauf aufmerksam, dass das Interesse ausländischer Investoren für den Finanzsektor Aserbaidschans dank den eingeführten Reformen gewachsen sei und positive Ergebnisse dieser Reformen auch in den Berichten von internationalen Ratingagenturen “Fitch”, “Moodys” und “S&P” ihre Widerspiegelung gefunden haben.

Die Delegation traf auch mit Vertretern der Commerzbank für den Südkaukasus und der Gesellschaft Fitch Solutions zusammen. Bei den Treffen tauschten sich die Seiten über die Perspektiven einer Zusammenarbeit zwischen der Commerzbank und lokalen Banken aus.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Aserbaidschan im Doing Business 2020-Bericht der Weltbank im Index für die aktuelle Kreditverfügbarkeit unter 190 Ländern an erster Stelle rangiert.