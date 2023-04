Paris, 13. April, AZERTAC

Im gemeinsamen Fernsehsender von Frankreich und Deutschland ARTE wurde eine Reportage unter dem Titel „Baku: Wo Orient auf Jazz trifft“ ausgrstrahlt, wie das AZERTAC-Büro in Paris mitteilte.

In der Reportage wird über die Geschichte von Baku sowie über die Entstehung und Entwicklung von Jazzmusik in der aserbaidschanischen Hauptstadt berichtet.

„Unter der glühenden Sonne liegen die Mauern der mittelalterlichen Paläste von Baku in orientalischem Schlummer, bis am Abend eine leichte Brise vom Kaspischen Meer ein wenig Abkühlung bringt. Dann erklingen in der aserbaidschanischen Hauptstadt unerwartet westliche Rhythmen: Jazz. Doch nicht nur die Einwohner erliegen dem Reiz der Musik, Liebhaber aus der ganzen Welt zieht es für den aserbaidschanischen Jazz hierher. Seine orientalische Anmutung verdankt er einer glücklichen Verbindung zwischen New-Orleans-Jazz und dem traditionellen Mugham“, hieß es in der Reportage.