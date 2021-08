Baku: Zentrale Straßen werden desinfiziert

Baku, 28. August, AZERTAC

Angesichts des starken Anstiegs der Corona-Infektionen in den letzten Tagen werden die Hauptstraßen und Avenuen in Baku und in einer Reihe von den Stadtbezirken der Hauptstadt heute ab den frühen Morgenstunden ein weiteres Mal intensiv desinfiziert, wie AZERTAC berichtet.

Das Reinigungspersonal von Kommunalwirtschaften der Hauptstadt wird bis in die Abendstunden zentrale Straßen der Hauptstadt sowie Wohngebäude, Fahrstühle, Innenhöfe, Parks, Haltestellen, Müllcontainer mit speziellen Chemikalien und Mitteln desinfizieren. 2000 Mitarbeiter und Spezialtechniken der Kommunalwirtschaften sind zu Desinfektionsarbeiten herangezogen. Es werden im Land weitere Anti-Corona-Maßnahmen getroffen.