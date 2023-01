Baku ist Gastgeber des 9. Ministertreffens des Beirats für Südlichen Gaskorridor

Baku, 25. Januar, AZERTAC

Das 9. Ministertreffen des Beirats für Südlichen Gaskorridor wird am 3. Februar in Baku stattfinden, wie das aserbaidschanische Energieministerium der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

An der Veranstaltung werden Minister verschiedener Länder, Vertreter internationaler Energieunternehmen und andere Gäste teilnehmen.

Das erste Ministertreffen des Beirats für den Südlichen Gaskorridor fand am 12. Februar 2015, das zweite Treffen am 29. Februar 2016, das dritte Treffen am 23. Februar 2017, das vierte Treffen am 15. Februar 2018, das fünfte Treffen am 20. Februar 2019, die sechste Sitzung am 28. Februar 2020, die siebte Sitzung am 11. Februar 2021 und die achte Sitzung am 4. Februar 2022 statt.