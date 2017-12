Baku ist eine großartige Stadt und ist der vielversprechendste Bewerber für Expo-2025

Tokio, 14. Dezember, AZERTAC

Baku ist eine großartige Stadt und ist der vielversprechendste Kandidat für die Expo-2025.

Das sagte in einem Interview mit einem AZERTAC-Sonderkorrespondenten in Japan der Manager der japanischen Gesellschaft "KZ International" Sergey Zarubin.

S. Zarubin sagte, dass er seit langem in Japan lebt, obwohl er in Russland geboren ist. Er erinnerte, daran, das er vor vier Jahren am ersten Weltforum der Absolventen des Moskauer Staatlichen Instituts für Internationale Beziehungen in Baku teilnahm und während dieser Reise eine Gelegenheit hatte, die Hauptstadt Aserbaidschans näher kennen zu lernen.

S. Zarubin sagte: "Baku hat es mir sehr gefallen. Als ich es erfahren habe, dass Baku unter Bewerberstädten für Expo-2025 ist, war ich gar nicht überrascht. Ich weiß, dass unter den Bewerberstädten neben der Hauptstadt Aserbaidschans auch Jekaterinburg, Osaka und Paris sind. Meiner Meinung nach ist Baku eine sehr großartige Stadt und der vielversprechendste Kandidat für die Organisation der Ausstellung. Obwohl ich in Russland geboren bin und in Japan lebe, würde ich bestimmt Baku wählen. Denn Baku ist meiner Ansicht nach der würdige Kandidat für die Ausrichtung dieser Ausstellung. "