Baku nimmt 2018 mit grandiosem Feuerwerk auf

Baku, 1. Januar, AZERTAC

Das Jahr 2017 ist wieder viel zu schnell zu Ende gegangen. Wie AZERTAC berichtet, wurde das Jahr 2018 im Nationalküstenpark am Kaspischen Meer mit einem spektakulären Feuerwerk aufgenommen.

2017 war unter verschiedenen Gesichtswinkeln ein erfolgreiches Jahr für unser Land gewesen. Vor allem wurde die Stabilität in Aserbaidschan auch in diesem Jahr gewährleistet. In der Welt laufende unangenehme Prozesse, blutige Auseinandersetzungen, Kriege und Konflikte zeigen, dass von Entwicklung keine Rede sein kann, wo es keine Ruhe herrscht. Das aserbaidschanische Volk lebte auch 2017 in Ruhe und Frieden.

Die internationalen Beziehungen Aserbaidschans haben sich 2017 weiterentwickelt und die Zahl der Länder, die bereit sind, mit unserem Land zusammenzuarbeiten, nimmt von Tag zu Tag zu. Aserbaidschan beweist sich heute als ein würdiger und zuverlässiger Partner in der Welt. Unsere Beziehungen zu den Nachbarländern haben sich im Jahre 2017 gut entwickelt. Diese Beziehungen sind sowohl für jedes Land, als auch für Aserbaidschan sehr wichtig. Die Freundschaftsbeziehungen zu allen unseren Nachbarn üben einen positiven Einfluss auf die regionale Stabilität aus.

Aserbaidschan nahm 2017 aktiv an der Organisation für Islamische Zusammenarbeit teil und leistete seinen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Stärkung der Solidarität und Einheit in der islamischen Welt. Das Jahr 2017 wurde in Aserbaidschan zum "Jahr der islamischen Solidarität" erklärt. Innerhalb dieses Jahres fanden viele wichtige Veranstaltungen im In-und Ausland statt. Auch die Beziehungen Aserbaidschans zur EU sind in diesem Jahr in eine neue Phase getreten, die Verhandlungen über das neue Abkommen haben begonnen. Das vergangene Jahr wurde in Aserbaidschan zum “Jahr des Multikulturalismus“ erklärt. Aserbaidschan spielt heute eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs.

In diesem Jahr wurde dem von der armenischen Okkupation befreite Dorf Jojug Marjanli des Bezirks Jabrayil nach einer langen Pause wieder neues Leben eingehaucht. Nachdem dort eine neue Siedlung gebaut worden war, kehrten sie in ihre Heimat zurück. Dort wurde eine schöne Siedlung bestehend aus 150 Häusern, eine Schule, Sanitätsstelle, ein Kindergarten sowie eine Moschee ähnlich wie von wilden Nachbarn zerstörte Schuscha-Moschee gebaut.

Im Jahre 2017 sind historische Ereignisse im Öl- und Gassektor geschehen. Die Frage der Unterzeichnung des neuen Abkommens zur Verlängerung des ersten “Jahrhundertvertrags“ über die gemeinsame Erschließung der Ölfelder “Aseri-Tschirag-Gunaschli“ fand ihre Lösung. Dieser Kontrakt wird bis zum Jahr 2050 in Kraft sein und unserem Land Milliarden von Dollar Dividende bringen. Der Bonus, den Aserbaidschan erhalten muss, beträgt über 3 Milliarden Dollar. Die Umsetzung des Südlichen Gaskorridors ist in eine Endphase getreten. Das Tanap-Projekt wird voraussichtlich im nächsten Jahr eröffnet. Dies ist ein historisches Ereignis. Aserbaidschan wird ein sehr wichtiger Partner für die Gewährleistung der Energiesicherheit in Europa sein.

Ein weiteres historisches Projekt wurde 2017 realisiert. Die Eröffnung der Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars (BTK) fand in Baku statt. Die BTK verbindet die Kontinente. Diese Eisenbahnstrecke ist die kürzeste und zuverlässigste Verbindung zwischen Europa und Asien. Sie wird innerhalb von Jahrzehnten Aserbaidschan sowohl wirtschaftliche, als auch politische Dividende bringen. Aserbaidschan wird zu einem wichtigen Transitland. Wenn wir auch den Nord-Süd-Verkehrskorridor erwähnen, dann sehen wir, dass Aserbaidschan weltweit zu einem strategischen Verkehrsknotenpunkt wird, obwohl wir keinen Zugang zu den offenen Meeren haben.

2017 haben aserbaidschanische Athleten unserem Volk mit ihren glänzenden Siegen sehr große Freude gemacht. Die aserbaidschanischen Sportler belegten den ersten Platz bei den in Baku ausgetragenen 4. Islamischen Spielen der Solidarität. Es ist eine große historische Errungenschaft, den ersten Platz in der gesamten islamischen Welt zu gewinnen. Auch die ersten Europäischen Spielen 2015 in Baku waren für die aserbaidschanische Mannschaft von Erfolg gekrönt. Aserbaidschan belegte den zweiten Platz.

Mit einem Wort war 2017 ein erfolgreiches Jahr für Aserbaidschan. Wir sind sicher, dass auch das kommende Jahr für unser Land erfolgreich sein wird.

Danke 2017 und Herzlich Willkommen 2018!