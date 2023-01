Baku vom Schnee ganz in Weiß gehüllt – FOTOREPORTAGE

Baku, 9. Januar, AZERTAC

Seit Samstag hat sich das Wetter in Aserbaidschan besonders krass geändert. Es fiel Schnee und Schneeregen an manchen Orten des Landes. Die Straßen haben sich mit Eis bedeckt.

Eisregen und Frost verwandeln Flughäfen, Zugstrecken und Straßen in Rutschbahnen. Es kommt zu Unfällen und Störungen. Doch bei allem Unmut über verspätete Busse, Züge und vom Eiskratzen gefrorene Finger hat der Winter auch schöne Seiten.

Seit gestern schneit es in Baku. Die Hauptstadt wurde vom Schnee ganz in Weiß gehüllt. Baku hat sich in ein Wintergemälde verwandelt.

AZERTAC präsentiert Bilder aus einer verschneiten Stadt.