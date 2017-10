Bakuer Kongress der Nachrichtenagenturen der Welt ist eine gute Erfahrungsplattform

In Sofia Vorbereitungen für 6. Kongress besprochen

Sofia, 30. Oktober, AZERTAC

Heute fand in Sofia mit Organisationsunterstützung der bulgarischen Nachrichtenagentur BTA das nächste Treffen des Rates der Nachrichtenagenturen der Welt statt. In der Sitzung wurden die Vorbereitungen für den 6. Weltkongress der Nachrichtenagenturen, der 2019 in Sofia stattfinden wird, diskutiert.

Am Treffen nahmen Mitglieder des Rates, Leiter und Vertreter der Nachrichtenagenturen AZERTAC, The Press Association (PA), Associated Press, TASS, EFE, BTA sowie Generalsekretäre der Vereinigung der arabischen Nachrichtenagenturen (FANA) und der Allianz Europäischen Nachrichtenagenturen (EANA) teil.

AZERTAC-Generaldirektor, Aslan Aslanov, Präsident des Kongresses der Nachrichtenagenturen der Welt hielt eine Rede bei dem Treffen und sagte: “Es ist sehr wichtig, die Arbeit der Organisation zu verbessern, in ihrer Charta bestimmte Änderungen zu treffen und Anerkennung des Kongresses als internationale Organisation durch die Vereinten Nationen und die UNESCO sicherzustellen.“

A. Aslanov sagte, dass der 5. Kongress der Nachrichtenagenturen der Welt in Baku eine gute Erfahrungsplattform sei.

Es wurde hervorgehoben, dass die Organisation ihre Anstrengungen verstärken muss, um die Beziehungen zwischen den Mitgliedsagenturen auszubauen.

Der Vorsitzende des Rates, Clive Marshall, der Generalsekretär des Kongresses Maxim Minchev, der FANA-Generalsekretär Farid Ayar und andere traten auf und gaben Informationen über die Aktivitäten der Organisation und teilten ihre Ansichten über den 6. Kongress.

Mitglieder des Rates haben beschlossen, das nächste Treffen auf Vorschlag der russischen Nachrichtenagenturen TASS im Rahmen des Internationalen Wirtschaftsforums 2018 in St. Petersburg abzuhalten.

Der 5. Kongress fand vom 16. bis 17. November 2016 in Baku statt. Derzeit ist AZERTAC Vorsitzender des Kongresses der Nachrichtenagenturen der Welt. Im Jahr 2019 wird die Präsidentschaft von AZERTAC an die bulgarische BTA-Agentur übergeben.