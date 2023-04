Bald 25 Rennen? F1-Boss würde Kalender ausreizen

Baku, 17. April, AZERTAC

Nach dem Wegfall des Großen Preis von China umfasst der Rennkalender der Formel 1 2023 23 Stationen, maximal sehen die Regeln derzeit 25 Grand Prix vor. Auch wenn sich im Fahrerlage zuletzt Widerstand gegen einen noch enger getakteten Terminplan regte, besteht also noch Luft nach oben. F1-Boss Stefano Domenicali hat nun gleich mehreren Standorten Hoffnung gemacht.

Angesprochen auf Medienberichte, denen zufolge London mit dem Gedanken spielt, auf dem Stadtkurs an den Royal Docks, auf dem aktuell die Formel E gastiert, ein Rennen der Königsklasse auszurichten, reagierte Domenicali gegenüber "Sky" ausgesprochen positiv.

"Warum nicht? Das wäre großartig", so der Italiener. Er vermute zwar, dass London eventuell eher "andere Prioritäten" habe, ein Grand Prix in der englischen Hauptstadt sei jedoch ein "großartiges Projekt". "Wir sind bereit, darüber zu diskutieren, denn in London haben wir unsere Büros, es wäre also nicht schlecht - einfaches Pendeln", so Domenicali weiter.

Während es sich bei dem Grand Prix in London derzeit wohl noch eher um ein Gedankenspiel handelt, haben andere Interessenten bereits konkret den Kontakt zu Domenicali gesucht. "Es besteht großes Interesse in Fernost und den USA", bestätigte der F1-Chef, erklärte jedoch auch, dass die Motorsport-Königsklasse "für einige Jahre" keine weiteren Gastspiele in diesen Regionen plant. Mit Miami und Las Vegas schafften es unlängst zwei neue US-Rennen in den Kalender.

An diesem Rennen arbeitet die Formel 1 "sehr hart" - Die besten Aussichten auf die Ausrichtung eines Rennens haben aber wohl potenzielle Strecken auf dem afrikanischen Kontinent, daran ließ Domenicali keine Zweifel.

An einem Rennen in Afrika arbeite man "sehr hart". "Wie ich immer gesagt habe, müssen wir die richtigen Partner finden, den richtigen mittelfristigen Plan", so Domenicali. Einen Schnellschuss schloss der 57-Jährige allerdings aus. "Was ich vermeiden möchte, ist, dass wir ein Jahr dort fahren und es dann vergessen. Wir arbeiten und versuchen, eine Lösung zum Besten des Sports und des Landes zu finden."