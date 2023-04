Bangladesch: Gewaltiger Brand einen Stoffmarkt zerstört

Baku, 4. April, AZERTAC

In Dhaka kämpfen Feuerwehrleute und Soldaten gegen ein Großfeuer auf einem Kleidermarkt. Der Brand wüte in einem Einkaufskomplex mit 3000 Geschäften in Bangladeschs Hauptstadt, teilte die Feuerwehr mit.

Berichte über Verletzte gibt es bislang keine. Der Feuerwehrbeamte Rashid Bin Khalid sagte laut Nachrichtenagentur Reuters, 50 Feuerwehreinheiten arbeiteten daran, das Feuer zu löschen. Die Brandursache ist bislang unklar.

Qualm behindert Löscharbeiten - Zahlreiche Läden seien durch das Feuer vollständig heruntergebrannt. Das Gebiet war stark verqualmt, und aus dem Komplex schlugen Flammen, die die Löscharbeiten behinderten, so ein Feuerwehrmann.

“Alles in meinem Laden ist niedergebrannt“, sagte ein Betroffener, während er mit seinen Verwandten telefonierte. Und: “Ich habe noch nie in meinem Leben ein solches Feuer gesehen.“

Laxe Vorschriften und fehlende Kontrollen sind in Bangladesch immer wieder für tödliche Feuer verantwortlich. 2012 starben bei einem Großbrand in einer Textilfabrik zahlreiche Menschen.