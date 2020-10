Bangladesch: Mehr als 400 000 Ansteckungsfälle

Peking, 26. Oktober, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Bangladesch 1436 neue Corona-Fälle registriert worden, was die Gesamtzahl der bisher bestätigten Coronavirus-Infektionen 400.000 übersteigt. 15 weitere Menschen sind gestorben.

Wie das chinesische Büro von AZERTAC unter Berufung auf die Hauptverwaltung für Gesundheitsdienste von Bangladesch berichtet, wurden bisher im südasiatischen Land 5818 Todesopfer registriert. Etwa 79 Prozent der mit Covid-19 infizierten Menschen erholten sich von der Lungenkrankheit. 1,45 Prozent der Patienten starben am Virus. Die meisten Patienten werden zu Hause behandelt.