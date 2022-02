Bau der Autobahn, die zu Schlammvulkanen führt, ist im vollen Gang

Baku, 10. Februar, AZERTAC

Weltweit sind bisher 1100 aktive Schlammvulkane bekannt, ein Drittel davon findet sich in Aserbaidschan, und einer der größten sogar direkt am Stadtrand von Baku. Der Bau einer Automobilstraße in Richtung in die Schlammvulkane, weil sie immer mehr Touristen anziehen.

Die Bauarbeiten der Automobilstraße, die zu diesen Schlammvulkanen in der Region Abscheron führen, werden fortgesetzt.

Laut der Auskunft der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Agentur für Automobilstraßen in Aserbaidschan gegenüber AZERTAC sei der Bau einer Autostraße in der Region Abscheron, die zu den Schlammvulkanen führt, in vollem Gang.

Im Rahmen des Projektes wird eine Straße dritter technischer Kategorie mit einer Gesamtlänge von 21 Kilometern und einer Breite von 8 Metern gebaut.

Die neue Straße, die zum Arbani-Schlammvulkanen führt, der etwa 20-25 Kilometer weit entfernt von der Hauptstadt Baku liegt, wird eine bequeme Fahrt in Richtung zu dieser Tourismusinfrastruktur gewährleisten, hieß es.