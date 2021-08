Bau der Automobilstraße “Zäfär Yolu” Ahmadbeyli-Füsuli-Schuscha steht kurz vor Abschluß

Füsuli, 29. August, AZERTAC

Der Bau der Straße “Zäfär Yolu” (deutsch: Straße des Triumphes), die Befreiung der alten aserbaidschanischen Stadt Schuscha symbolisiert, steht kurz vor dem Abschluß.

Bei einem Besuch in der Füsuli Region haben Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva am Sonntag, dem 29. August die Schlussphase der Bauarbeiten inspiziert, teilte AZERTAC mit.