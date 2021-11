Baumpflanzaktion: 2.500 weitere Bäume verschiedener Arten gepflanzt VIDEO

Baku, 27. November, AZERTAC

Die Baumpflanzaktion im Stadtbezirk Binagadi von Baku läuft nun weiter. Ziel ist es, das ökologische Gleichgewicht zu sichern.

Das erklärte der Minister für Ökologie und natürliche Ressourcen, Mukhtar Babayev, der am 27. November an der nächsten Baumpflanzaktion in der Siedlung Khojasan im Distrikt Binagadi teilnahm, berichtete AZERTAC.

Heute fand eine weitere große Baumpflanzaktion unter Beteiligung anderer Organisationen statt.

Auch Mitarbeiter anderer Organisationen nahmen an der Baumpflanzaktion “Grüner Marathon“ teil, die das von IDEA, dem Internationalen Dialog für Umweltschutz und dem Ministerium für Ökologie und natürliche Ressourcen organisiert wurde.

Im Rahmen der Kampagne wurden in einer Fläche von 3 ha mehr als 2.500 Bäume verschiedener Arten in der Siedlung Khojasan gepflanzt.