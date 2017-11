Bayern München spielt gegen Galatasaray

Baku, 14. November, AZERTAC

Galatasaray Odeabank wird am sechsten Spieltag der Gruppe B der ULEB-Basketballliga gegen Bayern München antreten, wie AZERTAC unter Berufung auf türkische Massenmedien berichtet.

Die Begegnung wird am 15. November in München stattfinden. Galatasaray Odeabank hatte vier Spiele verloren. Am fünften Spieltag holte Galatasaray Odeabank einen Sieg gegen die israelische Mannschaft Hapoel Bank Yahav auswärts mit 91:81. Morgen will Galatasaray einen Sieg aus München holen.

Bayern München hat alle fünf Spiele gewonnen. Die Begegnung in Istanbul endete 86:69 für Bayern München.

Die Begegnung im Audi Dome wird um 22:30 Uhr türkischer Zeit beginnen.