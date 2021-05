Beben der Stärke 4.3 in Pakistan

Baku, 8. Mai, AZERTAC

In Pakistan bebte heute die Erde mit einer Stärke von 4.3. Laut Angaben Indiens nationalen Zentrums für Seismologie (NCS) ereignete sich das Beben am Freitag, dem 7. Mai, nachmittags um 16:39 Lokalzeit 52 km westlich von der Stadt Jhang Sadr (Jhang District, Punjab) in einer Tiefe von 10 km. Die Stärke, genaue Lage des Epizentrums und Erdbebentiefe können in den nächsten Stunden noch korrigiert werden, während Seismologen die Daten manuell auswerten und ihre Berechnungen verfeinern.

Anhand der vorläufigen seismischen Daten sollte das Beben keine Schäden angerichtet haben. Es könnte allerdings von vielen Menschen in der Nähe des Epizentrums als leichte Vibration spürbar gewesen sein.

Einige Orte in der Nähe des Epizentrums, in denen das Beben anhand von vorläufigen Schätzungen möglicherweise spürbar war, sind Mankera (10,800 Einw. in 37 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln zu erwarten), Garh Maharaja (29,200 Einw. in 44 km Entfernung, leichtes Bodenschütteln), Jhang Sadr (341,200 Einw. in 52 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Chak Two Hundred Forty-nine Thal Development Authority (18,100 Einw. in 55 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Ahmadpur Sial (24,900 Einw. in 60 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren), Toba Tek Singh (69,100 Einw. in 72 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren) und Gojra (139,700 Einw. in 86 km Entfernung, sehr leichtes Vibrieren).