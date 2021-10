Befehlshaber der aserbaidschanischen Landstreitkräfte reist nach Istanbul

Baku, 13. Oktober AZERTAC

Der stellvertretende Verteidigungsminister, Befehlshaber der Landstreitkräfte, Generalmajor Anvar Afandiyev hat sich auf Einladung des Kommandeurs der Landstreitkräfte der Republik Türkei, General Musa Avsever, in die Türkei begeben.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC wird Generalmajor Afandiyev am Donnerstag, dem 14. Oktober in Istanbul am “Tag der hochrangigen Beobachter“ der Übung “Eurasischer Frieden-2021“ teilnehmen.