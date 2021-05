Bekanntschaft mit Verwaltungsgebäude vom Sonderbeauftragten in Schuscha VIDEO

Schuscha, 12. Mai, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 12. Mai besuchten der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, ihre Töchter Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva das Verwaltungsgebäude, in dem sich Sonderbeauftragter in der Stadt Schuscha befinden wird.

AZERTAC zufolge wurden das Staatsoberhaupt und die First Lady über die Restaurierungsarbeiten informiert.

Man teilte ihnen mit, dass das Bürogebäude komplett rekonstruiert und hier alle Voraussetzungen für eine effektive Arbeit vom Sonderbeauftragten geschaffen werden.

Das Staatsoberhaupt gab seine Anweisungen und Aufträge.