Bekanntschaft mit den Wiederaufbauarbeiten in der Siedlung Gonagkend von Guba

Guba, 6. Dezember, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva haben im Rahmen ihres Besuchs in der Guba Region das in der Siedlung Gonagkend von Guba neu gebaute Kulturhaus kennengelernt.

Sie machten sich auch mit den Wiederaufbauarbeiten vertraut, die in der Siedlung Gonagkend von Guba durchgeführt werden.

Anschließend trafen sie die Einwohner der Siedlung Gonagkend und legten zusammen mit ihnen einen Blumenstrauß am Denkmal von großem Leader Heydar Aliyev in der Siedlung Gonagkend nieder.