Bekanntschaft mit historisch-ethnographischem Komplex “Ewige Stadt“ in Samarkand VIDEO

Samarkand, 11. November, AZERTAC

Am Freitag, dem 11. November haben die First Lady der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, die First Lady der Republik Usbekistan, Ziroatkhon Mirziyoyeva, die First Lady der Republik Türkiye, Amina Erdogan, und die Frau des ungarischen Ministerpräsidenten Aniko Levai den historisch-ethnografischen Komplex ”Ewige Stadt“ im Rahmen des 9. Gipfels der Organisation Türkischer Staaten in Samarkand, kennengelernt.

AZERTAC zufolge wurden der First Lady von Aserbaidschan und den First Ladies anderer Länder die Auftritte von Trachtengruppen der Mitgliedsländer der Organisation Türkischer Staaten vorgestellt.