Belarus: Fast1000 bestätigte Coronavirus-Infektionen in 24 Stunden

Minsk, 6. November, AZERTAC

Belarus zählt 104286 bestätigte Corona-Infektionen. Bisher sind insgesamt 89555 Patienten mit bestätigter Covid-19-Infekton genesen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium dieses Landes berichtet, starben in Belarus bisher 1001 Patienten an chronischen Erkrankungen und bestätigten Coronavirus-Symptomen. Am vergangenen Tag waren 991 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 3 weitere Menschen sind am Virus gestorben.

Landesweit wurden bis jetzt 2.628.891 Tests durchgeführt.