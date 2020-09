Belarus: Zahl der Corona-Infektionen übersteigt 76.000

Minsk, 22. September, AZERTAC

Derzeit gibt es in Belarus rund 76. 104 bestätigte Corona-Infektionen. Bisher wurden 73.386 Corona-Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium in Belarus berichtet, starben in Belarus bislang 791 Patienten an bestätigten Coronavirus-Symptomen und chronischen Erkrankungen.

Während der Pandemie wurden in Belarus 1. 744.682 Corona-Tests durchgeführt, hieß es weiter.