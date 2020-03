Belarussische Unternehmen sind an Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert

Baku, 14. März, AZERTAC

Die belarussischen Unternehmen sind an der Gründung eines Unternehmens für Herstellung von Babynahrung zusammen mit den in Aserbaidschan tätigen Unternehmen interessiert, wie der Fonds zur Export- und Investitionsförderung in Aserbaidschan (AZPROMO) gegenüber AZERTAC erklärte.

Unternehmen, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können ihre Projekte beim Export- und Investitionsförderungsfonds in Aserbaidschan einreichen, hieß es in der Meldung.