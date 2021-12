Belorussischer Außenminister: Wir sind zur Beteiligung an Wiederaufbauarbeiten in befreiten Gebieten Aserbaidschans bereit

Baku, 3. Dezember, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov traf im Rahmen der Sitzung des OSZE-Ministerrats in Stockholm mit seinem belorussischen Amtskollegen Uladsimir Makej zusammen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC äußerten sich die Minister zufrieden über die erfolgreiche Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Die Seiten diskutierten die Agenda der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der Fortsetzung der Zusammenarbeit sowohl in bilateralen als auch in multilateralen Formaten betont.

Minister Bayramov informierte seinen Amtskollegen über die aktuelle Lage in der Region, Aserbaidschans Schritte in Richtung der Umsetzung der trilateralen Erklärungen sowie über die Restaurierungs- und Wiederaufbauarbeiten in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten.

Der belorussische Außenminister erklärt sich bereit, sich am Wiederaufbau zu beteiligen.

Die Seiten führten auch einen Meinungsaustausch über andere Themen, die auf der Tagesordnung stehen und von gemeinsamem Interesse sind.