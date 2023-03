Benjamin Netanyahu: Israel an Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert

Baku, 30. März, AZERTAC

Der israelische Ministerpräsident, Benjamin Netanyahu, hat den aserbaidschanischen Außenminister, Jeyhun Bayramov, der zu einem offiziellen Besuch im Israel weilt, zum Gespräch empfangen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC bat Ministerpräsident Netanjahu Minister Bayramov, seine Grüße dem Staatspräsidenten von Aserbaidschan zu übermitteln. Er erinnerte an seine Besuche in Aserbaidschan und übermittelte seine Glückwünsche zur Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel. Der israelische Ministerpräsident sagte, Israel sei an der weiteren Entwicklung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan interessiert.

Minister Bayramov erinnerte mit Genugtuung daran, dass im vergangenen Jahr der 30. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Israel und Aserbaidschan gefeiert wurde, und betonte, dass die Eröffnung der aserbaidschanischen Botschaft in Israel eine neue Etappe in den Beziehungen zwischen den beiden Ländern einleiten werde.

Bei dem Treffen wurden die aktuelle Lage der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Israel, die Aussichten für die Ausweitung der Beziehungen, die Sicherheit betreffende Fragen, die Wirtschaftsbeziehungen und verschiedene Aspekte der Zusammenarbeit in anderen Bereichen erörtert.