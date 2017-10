Berat Albayrak: TANAP wird früher abgeschlossen als geplant

Baku, 6. Oktober, AZERTAC

Nach Angaben von Energieminister Berat Albayrak bildet der Abschnitt durch die Meeresenge an den Dardanellen einen der wichtigen Meilensteine des Trans Anatolien Erdgas Pipeline Projekts, TANAP.

TANAP sei für die Energiesicherheit von Europa ein wichtiges Projekt. Minister Albayrak inspizierte am Schiff, womit die Rohrleitung am Meeresgrund gelegt, die Bauarbeiten und ließ sich von Zuständigen informieren. Anschließend machte Energieminister Berat Albayrak Angaben über das Projekt und sagte, wenn es so weitergeht, würden die Bauarbeiten früher abgeschlossen werden, als geplant. Durch die 1.850 Kilometer lange Erdgaspipeline sollen jährlich 16 Milliarden Kubikmeter Erdgas befördert werden. Davon seien 6 Milliarden Kubikmeter für den Bedarf der Türkei vorgesehen. Die restlichen 10 Milliarden Kubikmeter sollen über die Trans-Adria-Pipeline TAP nach Europa befördert werden. Es werde geplant, die Rohrleitung im Juni oder Juli kommenden Jahres in Betrieb zu nehmen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9,2 Milliarden Dollar. Die Kosten von aserbaidschanischen Unternehmen für das Projekt sollen bis 2020 bei 6,2 Milliarden Dollar liegen.

Eine Verbindung über Aserbaidschan und Georgien soll das Erdgas aus dem Kaspischen Meer zur TANAP bringen. Im Westen soll der Weitertransport über Griechenland, Albanien und über eine Pipeline durch die Adria bis nach Italien sichergestellt werden. Das Erdgas stammt aus dem Gasfeld Schah Denis im Kaspischen Meer.

Bis zur Mitte des kommenden Jahres soll das frühe Gas durch TANAP in die Türkei fließen, ein Jahr später ist die Weiterleitung nach Europa geplant. Bis zum Jahr 2026 ist eine Jahreskapazität der Pipeline auf 31 Milliarden Kubikmeter geschätzt.

Aktionäre sind am Projekt "TANAP" so beteiligt: Geschlossene AG “Südlicher Gaskorridor“ (58 %), BOTAS (30 %) und BP (12 %).