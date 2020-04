Berg-Karabach-Konflikt: Telefonat zwischen Außenminister Mammadyarov und dem EU-Sonderbeauftragten

Baku, 29. April, AZERTAC

Bei einem Telefonat haben der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov und der EU-Sonderbeauftragte für den Südkaukasus und die Krise in Georgien, Toivo Klaar, den aktuellen Stand der Beilegung des armenisch-aserbaidschanischen Berg-Karabach-Konflikts diskutiert.

Die Seiten tauschten sich auch über die aktuelle Lage in der Region sowie in der Europäischen Union im Kampf gegen die globale Corona-Pandemie aus und betonten die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und Solidarität, wie der Pressedienst des Außenministeriums gegenüber AZERTAC erklärte.

Im Laufe des Telefongesprächs informierte Minister Mammadyarov den EU-Sonderbeauftragten über das jüngste virtuelle Treffen der aserbaidschanischen und armenischen Außenminister, das per Videokonferenz mit Teilnahme von Ko-Vorsitzenden der OSZE-Minsk-Gruppe und dem persönlichen Beauftragten des OSZE-Vorsitzes abgehalten wurde. Er machte seinen Gesprächspartner darauf aufmerksam, das Format und die Tagesordnung der Gespräche unverändert bleiben. Der aserbaidschanische Außenminister sagte, dass der Konflikt in Übereinstimmung mit den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts und den entsprechenden Resolutionen des UN-Sicherheitsrates beigelegt werden muss. Minister Mammadyarov wies auf die Notwendigkeit des Abzugs der armenischen Streitkräfte aus den besetzten Gebieten Aserbaidschans und der Rückkehr von Binnenvertriebenen in ihre ständigen Wohnorte hin.