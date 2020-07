Berg-Karabach-Konflikt: Waffenruhe an verschiedenen Abschnitten der Front mehrfach gebrochen

Baku, 29. Juli, AZERTAC

Armenische Einheiten haben das Waffenstillstandsregime an verschiedenen Abschnitten der Front im Laufe des Tages 65 Mal gebrochen. Dabei setzten feindliche Einheiten großkalibrige Maschinengewehre und Scharfschützen-Gewehre sowie Mörser im Kaliber von 60 mm ein, wie der Pressedienst des Verteidigungsministeriums mitteilte.

Armenien und Aserbaidschan streiten seit mehr als 30 Jahren um die Region Berg-Karabach, die ein historisches und international anerkanntes Gebiet Aserbaidschans ist. Die Vereinten Nationen erkennen das selbsternannte separatistische Regime in Berg-Karabach nicht an. Dafür nahm der UN-Sicherheitsrat vier Resolutionen zum bedingungslosen Abzug von armenischen Truppen aus den besetzten Gebieten Aserbaidschans an.

Berg-Karabach ist de jure eine autonome Region Aserbaidschans. De facto liegen die Region und sieben umliegende Rayons seit vielen Jahren unter armenischer Kontrolle. Die internationale Gemeinschaft erkennt Berg-Karabach weiterhin als Teil Aserbaidschans an.