Bernard Arnault ist der reichste Mann der Welt 2019

Eine Million Euro ist für unser eins richtig viel Geld. Für manche Menschen sind das jedoch Peanuts. Die reichsten Menschen der Welt haben ein so unsagbar großes Vermögen, nur die Vorstellung zu dieser Summe ist schon unfassbar. Das Kapital dieser Menschen besteht nicht alleine aus Geld, das in der Bank verwahrt wird. Den Großteil ihres Vermögens machen Aktien und Firmenanteile aus. Gerade diese schwanken immer wieder etwas, dadurch verändert sich auch das Ranking laufend. Wir ermitteln stetig die aktuellen Börsenkurse und können euch so immer ganz aktuell den reichsten Menschen der Welt präsentieren. Die Milliarden US Dollar rechnen wir mit dem täglich aktuellen Währungskurs in Euro um.

Die einzelnen Positionen der reichsten Menschen unterschieden sich oft nur geringfügig. Somit kann ein Anstieg oder Fall eines Börsenkurses schon mal das gesamte Ranking verändern. Auffallend ist auch, dass in der Liste auf den vorderen Positionen viele Amerikaner anzutreffen sind. Die USA hat die größte Anzahl an Milliardären dieser Welt und stellt auch die größten Tech-Firmen wie Amazon, Microsoft, Facebook, Google und Oracle.

Wie reich ist Bernard Arnault?

Wenn bei Sephora, Louis Vuitton und Co. die Kassen klingeln, dann wächst das Vermögen von Bernard Arnault immer weiter an. Der Franzose, der die belgische Staatsbürgerschaft beantragt hat, kann inzwischen ein ganzes Imperium voller Luxusmarken sein Eigen nennen. Der Unternehmer ist einer der reichsten Menschen der Welt. Schon seit 1985 ist Arnault Mehrheitseigner bei Dior und seit 1989 hat er seine Finger auch beim Luxuskonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit im Spiel. Von glamourösen Handtaschen, die ein halbes Vermögen kosten, bis hin zu edlem Champagner, der selbstverständlich aus Frankreich kommt, verdient Bernard Arnault sein Geld also mit den schönen Dingen des Lebens. Selbst eine französische Wirtschaftszeitung gehört inzwischen zu seinem beeindruckenden Imperium. Inzwischen hat es Bernard Arnault mit seinen Luxus Artikeln zu einem Vermögen von 96,58 Milliarden Euro gebracht.

Bernard Arnault begann ganz klein am Bau und hat den Aufstieg zum Multimillionär geschafft. Nun steht er ganz vorne bei den reichsten Menschen weltweit. Umgeben, auf den Listen der Reichsten, von Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffet und anderen Millionen schweren Größen.

Der reichste Mann der Welt: Jeff Bezos

Jeff Bezos ist der reichste Mann der Welt und zugleich auch der reichste Mensch auf diesem Planeten. Mit seinem Unternehmen Amazon baute er sich ein Online-Imperium auf, das aktuell seinesgleichen sucht. Er steht nach wie vor selbst an der Spitze des Konzerns und lässt als reichster Mann der Welt den Abstand zur Nummer 2 immer größer werden.

Die reichste Frau der Welt: Alice Walton

Alice Walton ist die reichste Frau der Welt. Sie ist jüngste Tochter eine der drei Erben des verstorbenen Walmart Gründers Sam Walton. Insgesamt hält Alice Walton zwar “nur“ 10% an Walmart und war nie selbst in einer leitenden Position tätig, doch das reicht aus um als reichste Frau der Welt geführt zu werden.