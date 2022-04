Berühmte Badehäuser in Baku

Baku, 21. April, AZERTAC

Ein Badehaus (auch Badhaus, Badestube, Stube oder Stoben) war ein öffentliches Bad. Es diente nicht nur der Körperpflege und der Behandlung von Krankheiten, sondern war auch ein beliebter gesellschaftlicher Treffpunkt.

Die Hamam-Kultur hat einen besonderen Platz in der Geschichte Aserbaidschans. Hamam ist hygienisch, rein und gleichzeitig der beste Erholungsort in Baku. Früher hatten neun Stadtteile von Itscherischähär (Innenstadt) ihre eigenen Bäder, aber jetzt arbeiten nur noch zwei von ihnen als Hamam. Es ist zweifellos wahr, dass Baku-Bäder nicht nur für architektonische Elemente, sondern auch für andere Merkmale anders waren. Karawanen, die mit der "Seidenstraße" in die Stadt kamen, wurden direkt ins Hamam geschickt. Sie durften die Stadt erst nach ihrer Reinigung in Hamams betreten. Nun, wenn Sie an diesem magischen Ort interessiert sind, gehen wir! Lassen Sie uns die besten Hamams in Baku sehen, wo Sie Stress und Müdigkeit loswerden.

Aga Mikayil Badehaus

Agha Mikayil Bad, ist eines der ältesten Bäder in Baku auch bekannt als "Mäshädi Ibad" Badehaus. Das Hamam befindet sich in der Itschärischähär in der Kitschik Gala Straße. Das Bad ist für Frauen montags und freitags und für Männer den Rest der Woche geöffnet. 3 Duschkabinen im Hamam, Privatbad, Jacuzzi, Trocken- und Nass-Sauna, Umkleideräume. Es gibt auch einen Massageservice im Bad. Verschiedene Gräser und gewöhnliche Teebeutel werden den Kunden zur Bekämpfung von Müdigkeit serviert.

Hamam “Taza Bey“

Das Hamam “Taza Bey“, das 1886 im Zentrum von Baku erbaut wurde, ist auch einer der besten Orte zum Entspannen. Das Bad wurde 2003 komplett restauriert. Die Restaurierung auf hohem Niveau zerstörte nicht das alte Design und Erscheinungsbild des Gebäudes. Im Taze Bey Hamam wurden luxuriöse, komfortable Bedingungen geschaffen: Der Eingang zum Badehaus ist mit einem fünfzackigen Stern, einer Statue des historischen Denkmals, geschmückt. Alte Ägypter, Griechen, Italiener, Indianer, sowie aserbaidschanische Denkmäler begrüßen die Besucher am Eingang des Bades. Die Tradition, die Wände mit verschiedenen Gegenständen, Antiquitäten, Gemälden, Porträts und Ornamenten zu dekorieren, ist im Badezimmer erhalten geblieben.

Bad "Fantasie" (aserb. "Fantaziya" Hamamı)

Das Bad "Fantasie" (aserbaidschanisch: "Fantaziya" Hamamı) liegt an der Kreuzung der Straßen Fuzuli und Safarli in Baku, nicht weit vom Brunnenplatz entfernt. Es wurde 1880 erbaut und ist eines der ersten Bäder in Aserbaidschan und besteht aus Privatzimmern ohne gemeinschaftlichen Waschplatz, der Privatsphäre bietet. Dieser wunderschöne Ort ist das erste Badehaus im europäischen Stil in Baku. Das Hamam “Fantasie“ ist nicht nur ein historisches Badehaus, sondern verfügt auch über eine Teestube, in dem Sie sich mit Freunden entspannen und eine Tasse schwarzen oder Kräutertee genießen können.

Gasim bey Hamam

Der berühmte Millionär Gasim Bey baute 1878 den Gasim Bey Hamam und das Bad ist nach ihm benannt. Der Gasim Bey Hamam feierte seinen 140. Geburtstag im März 2018. Das Bad ist in der Liste der historischen und kulturellen Denkmäler, die vom Staat auf dem Gebiet der Republik Aserbaidschan geschützt werden. Es gilt als das zweitberühmteste Hamam in Baku, bei der Renovierung hat der Besitzer des Bades versucht, ein paar Dinge aus der Vergangenheit zu bewahren. Zum Beispiel Möbel und Gemälde, die heute noch im Bad sind.

Unterirdisches Hamam

Das unterirdische Bad (aserbaidschanisch: Yeraltı Hamam) ist ein Hamam und befindet sich in der Böyuk Gala Straße, in der Nähe der Festungstore von Itschärischähär in Baku. Es wurde vermutlich Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut.

Heutzutage gibt es viele Hamams und SPA-Zentren in Baku, aber ich erwähne die besten historischen und muss Hamams besuchen, wo Sie die beste Entspannung in Ihrem Leben haben werden.