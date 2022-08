Baku, 11. August, AZERTAC

Unter Drogen verstehen die meisten Menschen Rauschmittel wie Haschisch, Opium oder Heroin. Doch auch tägliche Genussmittel wie Kaffee und Tee, Alkohol und Nikotin fallen unter die Kategorie Drogen. Tatsächlich handelt es sich bei den Folgen des Drogengebrauchs um ein weites Feld, das von einer leichten Stimulierung des Geistes bis hin zur völligen Zerstörung von Geist und Körper reicht.

Ein grundsätzliches Problem bei Drogen ist das Suchtpotential. So kann schon die einmalige Einnahme von Heroin zu einer Abhängigkeit führen. Doch gerade der regelmäßige Gebrauch von Drogen kann sich auf Geist oder Körper langfristig verheerend auswirken.

Sowohl Alkohol als auch Tabak tragen zu einer beschleunigten Gehirnalterung bei.

Alkoholtrinken und Tabakrauchen gehören zu den Lebensgewohnheiten, die Einfluss nehmen können auf das Gehirngewebe. So gibt es Hinweise aus der Forschung, dass sich bei starken Raucherinnen und Rauchern Gehirnveränderungen in Regionen zeigen, die auch bei der Alzheimer-Demenz eine Rolle spielen. Chronischer Alkoholkonsum wird ebenfalls mit dem Verlust von Hirnsubstanz in einigen Bereichen des Gehirns in Verbindung gebracht.

Drogenabhängigkeit beschleunigt die Schrumpfung wichtiger Teile der Hirnrinde. Eine Line Crystal Meth und Müdigkeit ist wie weggeblasen. Doch die chemische Weck-Attacke hat ihren Preis. Einer aktuellen Studie zufolge beschleunigt der Konsum von Amphetaminen die Alterung der Blutgefäße, die wiederum maßgeblich das biologische Alter einer Person bestimmen.

Jede Minute pumpt unser Herz etwa 5 Liter Blut durch die Adern unseres Körpers. Das sind hochgerechnet rund 7.000 Liter pro Tag. Besonders die Arterien müssen dabei großen Druck aushalten. Arterien sind die Gefäße, die sauerstoffreiches Blut vom Herzen zu den Organen transportieren. Mit jedem Herzschlag dehnen sich die Arterien kurz aus und ziehen sich umgehend wieder zusammen. Dadurch bleibt der Blutfluss auch in der kurzen Erschlaffungsphase des Herzens erhalten. Mit dem Älterwerden versteifen die Gefäße allerdings und das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen nimmt zu.

Der Konsum von Amphetaminen wie Crystal Meth bedeutet zusätzlichen Stress für das Herz-Kreislaufsystem. Das Herz schlägt schneller, der Blutdruck steigt. Die Forscherinnen und Forscher aus Australien haben in einer Studie nachweisen können, dass die Gefäße von Amphetaminkonsumierenden vorzeitig versteifen und somit schneller altern als bei anderen Menschen.

Bislang sei nicht klar, ob der Prozess der beschleunigten Alterung wieder rückgängig gemacht werden kann, wenn die Person mit dem Konsum aufhört. Da die Stichprobe der Amphetaminkonsumierenden eher klein ist, müssen die Ergebnisse zudem noch durch weitere Studien bestätigt werden.

Bekannt ist aber, dass der häufige Konsum von Amphetaminen lebensbedrohliche Folgen haben kann. Frühere Studien haben aufzeigen können, dass der Konsum von Amphetaminen mit einem erhöhten Risiko für Risse in der Hauptschlagader und Herzinfarkt in Zusammenhang steht.

Crystal Meth putscht auf und führt zur Leistungssteigerung. Hunger, Schlaf und Schmerzempfinden werden unterdrückt. Doch am Ende ruiniert die Droge das Leben der Konsumenten.

Warum altert man schneller wenn man raucht, weil Nikotin die Blutgefäße verengt, wird die Haut zudem schlechter durchblutet. Außerdem bindet die äußere Hautschicht von Raucherinnen und Rauchern weniger Feuchtigkeit. Die Folge dieser durch die Schadstoffe des Tabakrauchs ausgelösten Prozesse: Vermehrte Faltenbildung.