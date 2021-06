Baku, 10. Juni, AZERTAC

Scott Hocknull vom Queensland Museum ist begeistert – und “Cooper“ ist der Grund dafür. “Das Aufregende für uns ist, dass wir jetzt bei der Bestimmung der größten Dinosaurier der Welt unseren Hut in den Ring werfen konnten“, sagte der Paläontologe der Zeitung “Sydney Morning Herald“. Man habe es zwar nicht mit dem größten Saurier der Welt zu tun, wohl aber mit einem Mitglied der Top Ten.

Es sind Reste eines riesigen Skeletts, die den Forscher so schwärmen lassen. Mit einer Länge von bis zu 30 Metern und einer Höhe von sechs Metern vom Boden bis zur Hüfte gilt der bisher unbekannte Dinosaurier als wahrer Koloss aus der Kreidezeit.

Knochen des Pflanzenfressers, der vor etwa 95 Millionen Jahren lebte, waren vor 15 Jahren im Südwesten von Queensland entdeckt worden. Jetzt bekam er einen offiziellen Namen: Australotitan cooperensis – oder kurz: Cooper. Der Name geht auf den Fundort in der Nähe des Örtchens Cooper Creek zurück. Über die Forschungen an dem Skelett berichten Wissenschaftler in der Fachzeitschrift “PeerJ“.

Um die unglaublichen Ausmaße des Giganten deutlich zu machen, greifen australische Medien zu beeindruckenden Vergleichen: Australotitan cooperensis sei “so lang wie ein Basketballfeld und zwei Stockwerke hoch“ gewesen, hieß es. Als der Sauropode die Erde bevölkerte, gehörte das heutige Australien noch zum Großkontinent Gondwana.

“Irgendwo da draußen ist ein riesiger Raubsaurier“ – er ist nur noch nicht gefunden - Die Paläontologin Robyn Mackenzie und ihr Ehemann Stuart waren den Berichten zufolge 2006 auf ihrem eigenen Land beim Zusammentreiben von Vieh zufällig auf Saurierknochen gestoßen. “Wir hätten nie gedacht, dass wir es dabei mit dem größten Tier Australiens und einem der größten der Welt zu tun hatten“, zitierte der Sender ABC die Mackenzies.

Bis alle Knochen von Experten ausgegraben, zusammengesetzt und bestimmt waren, dauerte es viele Jahre. Unter anderem seien mittels neuester Technologie hochmoderne 3D-Modelle erstellt worden, erklärte Hocknull.

Jetzt hoffen die Experten aus Down Under auf eine noch größere Sensation: In anderen Teilen der Welt, wo riesige pflanzenfressende Dinosaurier gefunden wurden, seien auch Theropoden entdeckt worden – gigantische Fleischfresser auf zwei Beinen. “Irgendwo da draußen ist ein riesiger Raubsaurier“, ist Hocknull überzeugt. “Wir haben ihn nur noch nicht gefunden.“