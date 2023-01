Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in der SchweizTreffen mit dem Präsidenten der Gesellschaft “Damen Shipyards Group” in Davos VIDEO

Davos, 17. Januar, AZERTAC

Am Dienstag, dem 17. Januar hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, seine Reise in die Schweizerische Eidgenossenschaft angetreten, um an der jährlichen Tagung des World Economic Forum (WEF) unter dem Motto “Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“ teilzunehmen.

Am Donnerstag, dem 17. Januar traf Präsident Ilham Aliyev in Davos mit dem Vorsitzenden der niederländischen Gesellschaft “Damen Shipyards Group”, Kommer Damen, zusammen, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Im Laufe des Gesprächs wurde das vorherige Treffen des Staatsoberhauptes mit Arnout Damen angesprochen.

Arnout Damen sagte, dass sie mit der Umsetzung von Projekten in Aserbaidschan begonnen haben. Er sprach die geleisteten Arbeiten an.

Präsident Ilham Aliyev äußerte sich darüber zufrieden, dass das Unternehmen “Damen Shipyards Group“ kürzlich mit der Umsetzung von Projekten in Aserbaidschan begonnen hat.

Die Seiten betonten, dass es für das Unternehmen gute Möglichkeiten gibt, seine Tätigkeit in Aserbaidschan zu expandieren.

Unter Hinweis darauf, dass Aserbaidschan zu einem wichtigen Transitland geworden ist, wies das Staatsoberhaupt darauf hin, dass der Transport von Gütern durch das Territorium des Landes um 75 Prozent gestiegen ist. Präsident Ilham Aliyev erklärte, dass angesichts dessen die Zahl neuer Tanker, Trockenfrachtschiffe und Fähren in Aserbaidschan erhöht werden muss. Das Staatsoberhaupt betonte, dass auch in diesem Bereich ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit mit der Gesellschaft “Damen Shipyards Group“ bestehe.

Die Seiten diskutierten auch die Möglichkeiten für die Herstellung verschiedener Schiffe für die aserbaidschanischen Seestreitkräfte.