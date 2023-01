Besuch des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev in der Schweiz Treffen mit dem Präsidenten der Gesellschaft “Damen Shipyards Group” in Davos

Davos, 17. Januar, AZERTAC

Am Dienstag, dem 17. Januar hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, seine Reise in die Schweizerische Eidgenossenschaft angetreten, um an der jährlichen Tagung des World Economic Forum (WEF) unter dem Motto “Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“ teilzunehmen.

Am Donnerstag, dem 17. Januar traf Präsident Ilham Aliyev in Davos mit dem Vorsitzenden der niederländischen Gesellschaft “Damen Shipyards Group”, Kommer Damen, zusammen, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.