Besuch des türkischen Premierministers Binali Yildirim in Nachitschewan

Baku, 20. Dezember, AZERTAC

Der türkische Premierminister, Binali Yildirim, ist nach dem Besuch des Denkmals von Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev im Parlamentsgebäude mit dem Vorsitzenden der Nationalversammlung der Autonomen Republik Aserbaidschans Nachitschewan, Vasif Talibov, zusammengetroffen, berichtet AZERTAC.

Vasif Talibov sagte im Laufe des Gesprächs, dass in der Autonomen Republik die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Energie gewährleistet ist, obwohl Nachitschewan sich seit mehr als 25 Jahren in einem Blockadezustande befindet. In der autonomen Republik wurde eine moderne Infrastruktur geschaffen. Heute funktionieren in Nachitschewan 3 Hoch-, 3 Mittelschulen, sowie 215 allgemeinbildende Bildungseinrichtungen, die Nachitschewan -Filiale der Aserbaidschanischen Nationalen Akademie der Wissenschaften. Unsere Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen arbeiten mit den Strukturen der brüderlichen Türkei eng zusammen, fügte er hinzu.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern in den letzten 15 Jahren rasant entwickelt haben. Die neu in Betrieb genommene Eisenbahnstrecke Baku-Tiflis-Kars nimmt einen besonderen Platz in der weiteren Verbesserung der Beziehungen ein. Es bestehen heute enge Kooperationsbeziehungen zwischen der Türkei und Aserbaidschan in den Bereichen Wirtschaft, Bildung, Militär und in anderen Bereichen, sagte.

Beim Gespräch fand auch ein Meinungsaustausch über die Aussichten für die Weiterentwicklung für die Zusammenarbeit zwischen den Flughäfen Igdir und Nachitschewan statt.

Beim Treffen erörterten die Seiten auch mehrere Fragen von beiderseitigem Interesse.

Ministerpräsident Binali Yıldırım beendete seinen Besuch in Nachitschewan am demselben Tag und ist in die Türkei zurückgekehrt.