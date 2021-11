Besuch im Jugendpark in der Stadt Schmachi

Schamachi, 1. November, AZERTAC

Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva besuchten am 1. November den Jugendpark in der Stadt Schamachi.

Der Jugendpark wurde auf Initiative des Vereins “Regionale Entwicklung“ im Rahmen der Erklärung des Jahres 2020 zum Jahr der Freiwilligen per Dekret von Präsident Ilham Aliyev angelegt.

Der Chef der Exekutive des Rayons Schamachi, Tahir Mammadov, informierte den Präsidenten von Aserbaidschan und die First Lady Mehriban Aliyeva über die in der Region durchgeführten Projekte.

Dann trafen Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva die Eltern von Samir Katchayev, der im zweiten Karabach-Krieg gefallen ist.