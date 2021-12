Besuchs des Denkmals von Nationalleader Heydar Aliyev in Guba VIDEO

Guba, 6. Dezember, AZERTAC

Am Montag, dem 6. Dezember sind der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva zu einem Besuch im Rayon Guba eingetroffen.

Präsident Ilham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva und ihre Tochter Leyla Aliyeva besuchten im Rahmen des Besuchs in der nordlichen Region Guba das zum Andenken an den Nationalleader des aserbaidschanischen Volkes Heydar Aliyev errichtete Denkmal. Dann legten sie einen Blumenstrauß am Denkmal nieder.