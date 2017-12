Beziehungen zwischen Belarus und Aserbaidschan entwickeln sich intensiv

Baku, 28. Dezember, AZERTAC

Am 28. Dezember hat in der Botschaft der Republik Belarus eine Pressekonferenz gewidmet den Ergebnissen der Zusammenarbeit zwischen Belarus und Aserbaidschan im zu Ende gehenden Jahr und den Entwicklungsperspektiven im Jahr 2018 stattgefunden.

AZERTAC zufolge sprach Botschafter Gennady Akhramovich die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern an und sagte, dass Vertreter von Belarus 2017 ca. 40 offizielle Besuche Aserbaidschan abgestattet haben. Das deutet auf die Intensität der bilateralen Beziehungen.

Gennady Akhramovich betonte die Bedeutung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, einschließlich im Handelsbereich zwischen Belarus und Aserbaidschan. Der belarussische Diplomat erinnerte daran, dass aus Belarus nach Aserbaidschan hauptsächlich Maschinen, Medikamente, Lebensmittelprodukte sowie Holz- und Baumaterialien exportiert werden. Er sprach zugleich die erfolgreiche Entwicklung der Kooperationsbeziehungen im Industriebereich an und wies darauf hin, dass in Aserbaidschan belarussische Traktoren, Lastwagen, optische Geräte zusammengebaut werden. Bald werden in Aserbaidschan auch die Joint-Ventures für den Zusammenbau von Autokranen, Aufzügen und Landmaschinen gegründet, sagte er.

Der Botschafter betonte, dass im Jahr 2017 der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Belarus 119 Millionen Dollar betrug. Es wird erwartet, dass diese Zahl im Jahr 2018 steigen und 150 Millionen Dollar betragen wird.

Anschließend beantwortete Gennady Akhramovich Fragen von Journalisten.