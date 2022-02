Biden und Putin wollen heute miteinander telefonieren

Baku, 12. Februar, AZERTAC

Angesichts der weiter zunehmenden Spannungen in Osteuropa wollen Russlands Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden nach Angaben des Kremls an diesem Samstag telefonieren. ”Tatsächlich hat die amerikanische Seite um ein Gespräch mit Präsident Putin gebeten und morgen Abend Moskauer Zeit ist ein Gespräch der beiden Präsidenten geplant”, teilte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitagabend mit.

Ein US-Regierungsvertreter sagte: ”Sie werden am Samstagmorgen sprechen.” Russland habe ein Telefonat für Montag vorgeschlagen. ”Wir haben dann Samstag vorgeschlagen, und sie haben es angenommen. “Samstagmorgen in Washington entspricht dem Mittag.

Zuvor hatte schon der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, ein Telefonat von Putin und Biden in Aussicht gestellt, aber noch keine konkrete Ankündigung gemacht. Moskau bestätigte zudem ein für Samstag geplantes Telefonat des Kremlchefs mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Bereits am Freitag telefonierten die Generalstabschefs der USA und Russlands, Mark Milley und Waleri Gerassimow. Bei dem Gespräch sei es um Sicherheitsthemen gegangen, erklärte das US-Verteidigungsministerium, ohne nähere Angaben zu machen.