Bilder von AZERTAC löst Interesse bei Forumsteilnehmern und Besuchern der Eremitage aus

St. Petersburg, 24. November, AZERTAC

Im Rahmen des XII Internationalen Medienforums junger Journalisten von Eurasien "Dialog der Kulturen" in St. Petersburg hat sich eine internationale Fotoausstellung "Ich lebe hier" eröffnet. In der Ausstellung, die in der Ermitage zustande kam, wurden 200 besten Arbeiten von 30 Fotojournalisten Eurasiens, sowie die Aufnahmen von der AZERTAC zur Schau gestellt.

Bilder der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur AZERTAC löste Interesse bei Forumsteilnehmern und Besuchern der Eremitage aus.

In diesem Jahr nahmen mehr als 370 junge Journalisten aus rund 40 Ländern und 30 Regionen Russlands am Medienforum "Dialog der Kulturen" teil.