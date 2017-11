Biochemikalie bewirkt normalen Haarwuchs

Baku, 29. November, AZERTAC

In einer Forschung in Südkorea ist es den Wissenschaftlern gelungen bei Mäusen einen erneuten Haarwuchs einzuleiten. Wissenschaftler der Universität Yonsei in Seoul haben nach Einsatz von Biochemikalien bei Mäusen nach 28 Tagen einen erneuten Haarwuchs bewirkt. Professor Kang-Yell Choi zufolge behindert die Biochemikalie mit dem Namen PTD-DBM unerwünschtem Haarausfall und bewirkt normalen Haarwuchs. Die Biochemikalie kann darüber hinaus neben Haarausfall auch bei erkrankten Haut- und Gewebeteilen zur Behandlung eingesetzt werden.