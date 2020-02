Biotechnologie-Unterhehmen aus Tübingen forscht derzeit an Impfstoff gegen Coronavirus

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Am Coronavirus sind in Festlandchina inzwischen 1016 Menschen gestorben. Bei der Zahl der Neuinfektionen deutet sich dagegen eine mögliche Entspannung an.

Innerhalb der vergangenen 24 Stunden fielen der Lungenkrankheit 108 Menschen zum Opfer, womit bislang insgesamt 1016 Menschen in China an der Krankheit gestorben sind. Das teilte die Gesundheitskommission in Peking am Dienstag mit.

Allein 103 neue Opfer wurden aus der besonders schwer betroffenen Provinz Hubei gemeldet. Während die Zahl der Toten so schnell stieg wie noch nie seit Ausbruch der Krankheit, ging die Zahl neuer Infektionen am Dienstag im Vergleich zum Vortag (3062) zurück. Landesweit wurden 2478 weitere Erkrankungen gemeldet, womit die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen in China auf 42.638 stieg.

Außerhalb von Festland-China sind in mehr als einem Dutzend Ländern mehr als 240 weitere Fälle bestätigt. In Hongkong und auf den Philippinen gab es auch zwei Tote.

Vietnam bestätigt einen weiteren Fall der Krankheit. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, handelt es sich um ein drei Monate altes Baby, das sich bei seiner Großmutter infiziert habe.

In Deutschland ist das Virus bei vierzehn Menschen nachgewiesen. Alle 20 China-Rückkehrer in Berlin wurden negativ getestet. Ein Biotechnologie-Unterhehmen aus Tübingen forscht derzeit an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Das Vorhaben wird mit 7,5 Millionen Euro gefördert, wie tagesschau.de berichtet. Bereits in wenigen Monaten könnte der Impfstoff einsatzbereit sein.