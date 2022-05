Bis 2023 soll in Japan ein 330 Meter hohes Gebäude mit Gesamtkosten von 5,5 Milliarden USD

Baku, 11. Mai, AZERTAC

Abeno Harukas ist ein Wolkenkratzer und Teil des Gebäudeensembles Abenobashi Terminal Building im Stadtbezirk Abeno der japanischen Großstadt Osaka. Der Turm beherbergt Büros, ein Hotel, sowie ein Shopping-Center.

Die Arbeiten an dem 59-stöckigen Turm begannen im Januar 2010. Die Eröffnung war am 7. März 2014. Mit einer Höhe von exakt 300 Metern ist er das höchste Gebäude in Japan und übertrifft den Yokohama Landmark Tower (296 Meter) in Yokohama um vier Meter. Die Fassade des mit einem Flachdach abschließenden Hochhauses besteht vollständig aus Glas.

Bis 2023 sollte in der Tokioter Gegend Toranomon-Azabudai ein weiteres 330 Meter hohes Gebäude fertig gebaut werden. Ein Jahr darauf wird beim Bahnhof Tokio ein spektakulärer 390 Meter hoher Wolkenkratzer folgen.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 5,5 Milliarden US-Dollar.