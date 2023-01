Bisher 40.000 Setzlinge in Karabach gepflanzt

Baku, 6. Januar, AZERTAC

Aserbaidschan hat 260.000 Hektar Wald in seinen von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten.

AZERTAC zufolge sagte dies der Leiter des forstlichen Entwicklungsdienstes, Khaliqverdi Huseynov, auf einer heutigen Pressekonferenz.

“Die Ergebnisse der durchgeführten Überwachung zeigen, dass in diesen Gebieten bis zu 50.000 Hektar Baumbestand zerstört wurde. “Die Wiederherstellung dieser Gebiete ist eines unserer Hauptziele in Karabach: Aus dem Bruderland Türkiye eingeladene Spezialisten helfen uns eng bei der Bestandsaufnahme der Wälder: “Bis heute wurden in Karabach 40.000 Setzlinge gepflanzt“, so Khaliqverdi Huseynov.